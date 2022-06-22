Ракетні удари по Миколаєву, під обстрілами Чернігівщина, Харків та східні області, де уже чотири місяці безупинно точаться бої з російськими військами. Перемога буде за ЗСУ, українські військові наближають її щодня.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Опівночі росіяни атакували Золочів на Харківщині, під ворожими обстрілами протягом середи був і сам Харків. Війська РФ наносили удари й по Дніпропетровщині, прикордонні Чернігівської області, Чугуєві, а також східних областях – Луганщині та Донеччині.

Удень під ворожили обстрілами була й Миколаївщині, росіяни випустили сім ракет по місту Миколаїв. Системи ППО також збили російську ракету в небі над Одещиною.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 230 військових. Також було знищено:

танків – 1 496 (+0);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 614 (+8);

артилерійських систем – 752 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 239 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 99 (+1);

літаків – 216 (+0);

гелікоптерів – 182 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 543 (+6);

катерів/кораблів – 14 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 614 (+3);

спеціальна техніка – 60 (+1);

крилаті ракети – 137 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські війська обстріляли Золочів у Харківській області, щонайменше одна людина загинула.