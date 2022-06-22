Підсумки 119 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Ракетні удари по Миколаєву, під обстрілами Чернігівщина, Харків та східні області, де уже чотири місяці безупинно точаться бої з російськими військами. Перемога буде за ЗСУ, українські військові наближають її щодня.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’ятнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Опівночі росіяни атакували Золочів на Харківщині, під ворожими обстрілами протягом середи був і сам Харків. Війська РФ наносили удари й по Дніпропетровщині, прикордонні Чернігівської області, Чугуєві, а також східних областях – Луганщині та Донеччині.
Удень під ворожили обстрілами була й Миколаївщині, росіяни випустили сім ракет по місту Миколаїв. Системи ППО також збили російську ракету в небі над Одещиною.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 22 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 230 військових. Також було знищено:
- танків – 1 496 (+0);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 614 (+8);
- артилерійських систем – 752 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 239 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 99 (+1);
- літаків – 216 (+0);
- гелікоптерів – 182 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 543 (+6);
- катерів/кораблів – 14 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 614 (+3);
- спеціальна техніка – 60 (+1);
- крилаті ракети – 137 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Російські війська обстріляли Золочів у Харківській області, щонайменше одна людина загинула.