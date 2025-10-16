Військовому загрожує 9 років ув'язнення

У Києві поліцейські викрили військового частини на Харківщині, який за хабарі переправляв ухилянтів до Румунії. Для цього військовозобов’язані втікачі переодягались у форму ЗСУ. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

39-річний військовослужбовець переправляв ухилянтів до Румунії під виглядом бійців ЗСУ, які прямують у відрядження. Для цього вони мали самостійно придбати військову форму, а переправник оформлював їм документи про нібито службове відрядження бійців.

«Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону. Такий “тур” до Румунії коштував охочим 9200 доларів», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці затримали військового після отримання оплати від ухилянтів. У чоловіка вилучили гроші, банківські картки та чорнові записи. Військовому оголосили підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років.

Нагадаємо, 2 жовтня Офіс генпрокурора повідомляв про затримання проректора одного з університетів на організації схеми уникнення від мобілізації.