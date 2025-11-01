Поліцейські розшукали автомобіль, який був залишений при дорозі

На Львівщині затримали військового у СЗЧ, який із погрозами викрав автомобіль знайомого. Невдовзі він залишив автомобіль посеред дороги.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 31 жовтня. 29-річний мешканець Золочівського району заявив у поліцію про викрадення автомобіля ВАЗ 2109. За його словами, знайомий зупинив авто і почав погрожувати йому та 27-річній пасажирці. Через погрози водій та пасажирка втекли, а викрадач на ВАЗ утік.

Поліцейські розшукали автомобіль, який був залишений на дорозі та знайшли чоловіка, який його викрав. ним виявився 41-річний військовий із Золочівського району, який перебуває СЗЧ. Під час викрадення автомобіля він був пʼяним.

Слідчі повідомили викрадачу про підозру ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.