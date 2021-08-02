Співачка Надя Дорофєєва заявила, що її танцюриста ввели у медикаментозну кому

У Києві біля нічного клубу сталася бійка, під час якої постраждав танцюрист із команди співачки Наді Дорофєєвої. У побитті танцюриста підозрюють чинного військовослужбовця Управління державної охорони (УДО).

У неділю, 1 серпня, Дорофєєва повідомила, що її танцюриста Євгена напередодні побили біля київського гей-клубу «Ліфт». Вона зазначила, що потерпілого ввели в медикаментозну кому, оскільки внаслідок побиття він отримав черепно-мозкову травму. Крім того, у танцюриста стався крововилив у мозок. Після цього в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що танцюриста побив колишній військовослужбовець УДО.

«Ми ретельно перевірили цю інформацію і повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО», – йдеться в повідомленні Управління державної охорони.

У відомстві також заявили, що почали службове розслідування, на час якого військовий відсторонений від служби. Також УДО пообіцяло співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну допомогу в лікуванні Євгена.

Що таке Управління державної охорони та кого воно охороняє

Управління державної охорони підпорядковане президенту і підконтрольне Верховній Раді. Воно займається охороною президента, голови і першого заступника голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, голів Конституційного і Верховного судів, міністра закордонних справ, генпрокурора. Також УДО може охороняти інших осіб. Це регламентується відповідним законом України або рішеннями президента.