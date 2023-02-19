Військовий з Тернополя Богдан Покітко загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. У зв’язку з цим територіальний центр комплектування (військкомат) проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу. Відповідну інформацію військкомат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, військовий отримав повістку на початку січня, був призваний до війська 18 січня, а вже 31.01 склав присягу. 12 лютого Богдана Покітка перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

«Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч», – наголосили у військкоматі.

У повідомленні зазначається, що спершу Покітка призвали за мобілізацією до Тернопільського об’єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони.

Як пише «Українська правда», загибель Покітка викликала хвилю обурення в мережі, і на неї навіть відреагував мер Тернополя Сергій Надал, пообіцявши, що звернеться до компетентних органів.

Тим часом люди у коментарях пишуть, що військовий нібито не проходив ніякої підготовки та не мав належного екіпірування, а повістку йому вручили «на зупинці».

У своєму дописі Надал повідомив, що Покітко загинув на Донеччині, на момент загибелі йому було 33 роки.

Журналіст і головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов з посиланням на родину загиблого повідомив, що до цього Покітко не мав досвіду військової служби і не проходив належної підготовки перед відправкою на фронт.

«16 січня Богдану Покітку, підприємцю з Тернополя, виповнилось 33 роки. В цей день на автобусній зупинці у Тернополі йому вручили повістку, він негайно пройшов медогляд, та 18 січня став солдатом ЗСУ. Ніякого досвіду служби в армії у Богдана не було. Але Богдан казав, що якщо країні потрібно, то він теж стане служити. Богдана зарахували до складу роти охорони Тернопільського військомату. Він стояв у караулах та брав участь у роздачі повісток. За свідченням близьких, він один раз виїзжав на полігон, та відстріляв не більше одного магазина, ніякої іншої підготовки не було. Родина чекала, що час для підготовки настане пізніше», – йдеться в дописі Бутусова.

Зауважимо, торік у грудні начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповідав, що військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки. За його словами, підготовка триває щонайменше 1 місяць. Якщо йдеться про складніші спеціальності, то може бути і довший термін – інколи навіть понад два місяці. І тільки після цього мобілізовані направляються до військових частин.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила про труднощі з мобілізацією. Водночас в Офісі президента кажуть, що добровільна мобілізація до штурмових бригад «Гвардії наступу» проходить добре.