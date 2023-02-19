В Офісі президента розповіли, що нова схема добровільної мобілізації до «Гвардії наступу» в Україні дала хороші результати. Про це пише The Times з посиланням джерела в ОП.

Під час спілкування з журналістами видання очільник ОП Андрій Єрмак визнав, що, хоч «росіяни не дуже дисципліновані, сама кількість людей є проблемою».

Щоб протистояти цьому, Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації з «хорошими результатами», за словами іншого неназваного співрозмовника з Банкової.

Співрозмовник додав, що «багато людей готові йти і воювати, також є добровольці з інших країн».

2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад «Гвардії наступу» для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно. Усім військовим, які стануть штурмовиками в «Гвардії наступу», обіцяють перелік соціальних гарантій.

Станом на 11 лютого повідомлялося про 20 тисяч поданих звернень.