28-річному екс-працівнику УДО загрожує 8 років тюрми

Військового Управління державної охорони України, який побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої 22-річного Євгена Гончаренка, звільнили з відомства. Про це повідомили у прес-службі УДО після службової наради.

«Принципова позиція керівництва Управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвинутого суспільства, не повинні нести службу у складі нашого відомства», – заявили в УДО.

Також в Управлінні держохорони наголосили, що «засуджують подібні прояви агресії, вважають неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків».

Крім того, напередодні Голосіївський районний суд Києва заарештував співробітника Управління державної охорони

«За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб працівнику Управління державної охорони України, який підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю», – повідомила Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що досудове розслідування у цій справі поки триває.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти 1 серпня співачка Надія Дорофєєва написала у соцмережах, що її колега Євген Гончаренко разом із друзями вийшов із клубу, після чого невідомий чоловік спочатку штовхнув хлопця, а потім ударив танцюриста в обличчя, після чого той впав і вдарився головою об паркан. У хлопця стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником виявився 28-річний працівник Управління державної охорони. Його особу одразу встановили та затримали. ДБР оголосило йому підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.