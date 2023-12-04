Пожежу на нафтобазі вдалося загасити

У ніч на понеділок, 4 грудня, у тимчасово окупованому Луганську безпілотники атакували місцеву нафтобазу. В результаті атаки загорівся один із резервуарів, повідомили російські пропагандистські медіа з посиланням на окупаційну владу так званої «ЛНР».

Одна з цистерн, розташована на території нафтобази, загорілася внаслідок атаки дронами. Пожежу вдалося загасити.

В атаці на нафтобазу росіяни традиційно звинуватили ЗСУ. Наразі під’їзд до неї перекритий.

За даними очевидців, перед ударом по нафтобазі у небі чули звуки російської ППО та безпілотників.

Нагадаємо, 19 листопада росіяни повідомили про підрив авто із високопоставленими чиновниками «ЛНР» у тимчасово окупованій Кремінній. На одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ Патріот, за кермом якого перебував «заступник начальника МВС ЛНР» Володимир Пахоленко і «в. о. заступника міністра МВС по ЛНР» Олег Шумілов. Обидвох бойовиків нібито госпіталізовано з осколковими пораненнями.