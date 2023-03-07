Автомобіль Peugeot зазнав критичних ушкоджень, а трьох його пасажирів затиснуло в деформованому салоні

У Тернополі внаслідок ДТП на Об'їзній загинув водій. Чоловік був за кермом автомобіля Peugeot, який зіткнувся з Honda. Водія та двох його неповнолітніх пасажирів затисло у салоні, звідти їх діставали рятувальники. Від важких травм водій помер дорогою до лікарні.

Аварія сталась ввечері у понеділок, 6 березня. «Водій автомобіля Honda Civic, рухаючись головною дорогою в напрямку Протасевича від вулиці Микулинецької, допустив зіткнення з автомобілем Peugeout 205. За попередньою інформацією, водій Peugeout виконував маневр повороту ліворуч, перетинаючи дві суцільних смуги, і як результат, в нього врізався інший автомобіль», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Тернопільщини.

Водій Peugeout та двоє його неповнолітніх пасажирів опинились заблокованими у деформованому авто. Звідти їх діставали рятувальники. Найбільше внаслідок аварії травмувався водій. Відомо, що він помер дорогою до медзакладу в автомобілі «швидкої». Двох 15-річних дітей, які на момент ДТП перебували в салоні автомобіля, госпіталізували до лікарні.

У водія Honda Civic взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Щодо аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).