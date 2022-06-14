Судячи з фотографії, автомобіль приземлився на дах

У місті Дубно на Рівненщині легковий автомобіль злетів з мосту і приземлився на дах. Внаслідок аварії загинув 56-річний водій авто, інших пасажирів у салоні не було. Відомо, що це мешканець Миколаївщини.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 13:00 у вівторок, 14 червня, на вулиці Берестецькій у Дубно. «56-річний житель Миколаївської області, керуючи автомобілем «Chery Amulet», не дотримався швидкісного режиму, не впорався із керуванням та неподалік мосту злетів у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Автомобіль приземлився на дах, водія затиснуло в салоні. З понівеченого авто чоловіка діставали рятувальники. Його передали медикам швидкої, але чоловік вже був мертвий, додають в прес-службі ДСНС Рівненщини. Пасажирів у автомобілі не було.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).