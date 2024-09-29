Росіяни 29 вересня з артилерії обстріляли Нікополь

Російська армія вкотре атакувала місто Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними слідчих, російські окупанти обстріляли місто Нікополь з артилерії. Внаслідок атаки загинула 80-річна жінка. Ще один місцевий житель отримав поранення, його госпіталізували до лікарні. Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, а також лінії електропередач.

Прокуратура Дніпропетровської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 28 вересня, росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області. Внаслідок атаки загинув 61-річний суддя Верховного суду Леонід Лобойко, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям. Ще троє пасажирок авто госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості.