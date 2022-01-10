Внаслідок зіткнення 37-річний водій Skoda Oktavia загинув на місці

У селі на Волині внаслідок зіткнення фури та автомобіля Skoda Octavia загинув 37-річний чоловік. Аварія сталась ввечері 9 січня, тоді водій Skoda виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Renault Premium. Водій легковика загинув на місці, натомість водій вантажівки травм не отримав. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у неділю, 9 січня, близько 18:00 між селами Підгородне та Хворостів Ковельського району.

«37-річний водій Skoda Octavia, житель Ковельського району, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою Renault Premium. Керманич легковика від отриманих травм помер на місці події», – йдеться у повідомленні. Водій вантажівки, 39-річний лучанин, травм не отримав.

Внаслідок зіткнення вантажівка Renault Premium отримала механічні ушкодження, але її водій не постраждав

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.