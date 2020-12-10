Вночі львів’янин намагався обікрасти платіжний термінал. Він пошкодив апарат, але крадіжці завадили очевидці. Місцевий мешканець зняв його на відео і викликав поліцію.

Інцидент трапився близько 2-ї години ночі на вулиці Панаса Мирного. Житель сусіднього будинку побачив через вікно, як невідомий розбиває платіжний термінал. Він подзвонив у поліцію, патрульні швидко приїхали і застали зловмисника на місці.

Поліцейські затримали чоловіка, який спробував втекти, це 34-річний львів'янин. Його передали слідчо-оперативній групі Сихівського відділу поліції.

Збитки підраховують.