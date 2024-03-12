У ніч на вівторок, 12 березня, Росія атакувала українські міста дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. У регіоні знищили чотири безпілотники типу Shahed.

«Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ», – повідомили в Хмельницькій ОВА.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області розпочалась о 23:09 11 березня й тривала до 01:30 12 березня. Перші вибухи місцеві жителі почули опівночі. За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни атакували Україну 22 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. 17 із них вдалося знищити.