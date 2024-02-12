У ніч на понеділок, 12 лютого, ворог атакував Україну ударними дронами типу Shahed. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО.

У Хмельницькій ОВА повідомляють, що у межах області сили ППО знищили 1 безпілотний літальний апарат.

За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти інфраструктури не постраждали.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 02:21 до 03:26. У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що у результаті бойової роботи знищено 14 безпілотників типу Shahed та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.