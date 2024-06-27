У ніч на четвер, 27 червня, російські військові атакували українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема на Хмельниччині та Прикарпатті, працювала ППО. На території областей знищили 14 повітряних цілей.

«Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Вночі 27 червня 2024 року російські агресори атакували об’єкти інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування «Захід», застосувавши 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136», одну крилату ракету «Калібр» та одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал».

Під час відбиття російського комбінованого ракетно-авіаційного удару зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності в Івано-Франківській та Хмельницькій областях знищили одну крилату ракету «Калібр» та усі 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».