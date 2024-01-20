Сили ППО у ніч на 20 січня знищили чотири ворожих БпЛА

У ніч на 20 січня росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом російська армія запустила сім безпілотників типу Shahed. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил України.

Російська армія запустила сім безпілотників з Приморсько-Ахтарська. Крім того, вони випустили три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини.

Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили чотири ворожі БпЛА, ще три – не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 січня, російські окупанти вчергове здійснили на Україну масовану атаку безпілотниками. Повітряна тривога лунала у понад 10 областях України, а на Хмельниччині пролунали вибухи. Росіяни випустили по Україні 33 ворожих безпілотники типу Shahed-136/131 з Курської області Росії. За даними Повітряних сил, вдалося збити 22 БПЛА, ще кілька дронів не досягли своїх цілей.