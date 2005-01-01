Вночі у Львові горів автомобіль Land Rover

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 09:0013650

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Вночі у Львові горів автомобіль Land Rover
фото очевидців
Автомобіль горів на вул. Кульпарківській

Уночі в вівторок, 19 червня, у Львові на вул. Кульпарківській, 158В горів атвомобіль Land Rover.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 3:40.

«За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 4 ДПРЧ м. Львова. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось врятувати автомобіль від повного знищення», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежу локалізували о 03:56 та ліквідували о 03:58. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив автомобіль.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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