Смертельна аварія сталася вранці 17 лютого поблизу Волошок

Поблизу села Волошки Ковельського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 40-річний водій автомобіля Renault Master. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 17 лютого близько 5:00 ранку на автодорозі М-07. За даними слідства, 40-річний водій Renault Master зіткнувся з задньою частиною вантажівки DAF. Від отриманих травм він загинув. Водночас водій вантажівки з Камінь-Каширського району не постраждав.

Фото поліції

Слідчі встановлюють усі обставини події за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.