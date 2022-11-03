ДТП сталася у зоні пішохідного переходу біля зупинки громадського транспорту

У середу ввечері, 2 листопада, на вул. Городоцькій у Львові біля зупинки «Азов Галичина» маршрутний автобус збив 30-річного пішохода. Від удару чоловіка відкинуло в інший автомобіль. У результаті пішохода госпіталізували з важкими травмами.

За даними поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 19:00 на вул. Городоцькій у Львові. Як видно з оприлюднених поліцією фото, аварія сталася у районі пішохідного пішоходу біля зупинки громадського транспорту «Азов Галичина». На цьому маршруті курсує автобус №52 комунального АТП-1.

51-річний водій автобуса «Електрон», мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на 30-річного пішохода, жителя Запорізької області, після чого чоловіка відкинуло в автомобіль Fiat Doblo, яким керував 36-річний львів’янин. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню.

Від удару маршрутки пішохода відкинуло в інший автомобіль (фото поліції)

За попередніми даними, постраждалого госпіталізували у важкому стані із забоєм головного мозку, переломом щелепи тощо.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.