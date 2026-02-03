Від отриманих травм велосипедист загинув на місці

Буський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Волинської області Роману Сороці, який 13 червня 2025 року на мікроавтобусі Renault Master на смерть збив велосипедиста на трасі Київ-Чоп. Винуватець аварії отримав 2 роки умовного покарання без позбавлення права керувати транспортним засобом.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 13 червня 2025 року близько 22:45 неподалік села Ожидів, Золочівського району. 26-річний Роман Сорока на мікроавтобусі Renault Master здійснив наїзд на місцевого 40-річного мешканця, який їхав велосипедом попереду в попутному напрямку. У результаті велосипедист від отриманих травм помер на місці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та повідомив, що відшкодував завдану шкоду родичам загиблого. Просив не позбавляти його права керування, оскільки доглядає маму, яка має проблеми зі здоров’ям і потребує щоранку здавати аналізи.

Роман Сорока також пояснив, що у вечір, коли сталася ДТП, він їхав поблизу села Ожидів, рух був доволі інтенсивним, а дорога була погано освітлена. Після того, як він почув удар, одразу зупинився, вибіг на дорогу та побачив потерпілого велосипедиста. Він одразу викликав швидку та поліцію і намагався надати першу домедичну допомогу потерпілому.

Суддя Ганна Шендрікова визнала Романа Сороку винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначила покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Однак суд змінив ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.