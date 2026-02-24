Унаслідок ДТП автомобілі перекинулися

У вівторок, 24 лютого, на трасі Київ-Чоп біля села Липники Солонківської громади сталася смертельна ДТП за участі вантажівки Tata та легковика Renault Scenic.

«На автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Липники, сталася ДТП з травмованими. Рух тимчасово перекритий. Поліцейські організували обʼїзд узбіччям», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, у результаті зіткнення вантажівка та легковик перекинулися на бік.

У поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що в ДТП загинув один з водіїв.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у ДТП загинув водій вантажівки. Водія легковика, мешканця Івано-Франківська, з травмами середньої тяжкості госпіталізували у львівську лікарню святого Луки.