Заховані коробки парфумів серед гуманітарної допомоги

Через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 49-річний мешканець Львівщини намагався провезти у вантажівці незадекларовані парфуми на 2,5 млн грн. Йдеться про 1720 флаконів, які були заховані серед 16 тонн гуманітарної допомоги для одного з одеських благодійних фондів. У прес-службі Львівської митниці у середу, 12 липня, розповіли, що тимчасово конфіскували незадекларований товар.

«Згідно із товаросупровідними документами, водій перевозив понад 16 тонн товарів гуманітарної допомоги для однієї з благодійних організацій Одеси: засоби гігієни, антисептики, одяг, взуття тощо. Однак під час огляду вантажівки, під пакунками із заявленим вантажем, працівники митниці виявили незадекларовані товари: 1 720 флаконів парфумованої води американського бренду Dossier», – йдеться у повідомленні митниці.

Митники тимчасово вилучили товар (Фото Львівської митниці)

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за статтею про недекларування товарів. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 100% вартості товарів та його конфіскацію.

Нагадаємо, що 3 липня у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники знайшли 330 вейпів, які водій рейсового автобуса заховав серед москітних сіток для ЗСУ. Вартість незадекларованого товару становить 140 тис. грн.