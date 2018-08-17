Водія львівської маршрутки, з якої випала пасажирка, оштрафували на ₴8,5 тис.

Жінка випала з маршрутки на зупинці на вул. Виговського

Суддя Залізничного районного суду Львова Юрій Бориславський оштрафував на 8,5 тис. грн та позбавив водійських прав водія приміської маршрутки №114, який 2015 року, перед тим як від’їхати від зупинки громадського транспорту, не зачинив двері, через які випала пасажирка. Унаслідок падіння жінка отримала струс головного мозку, забій грудної клітки та попереку, перелом грудного хребця та ін.

Як йдеться у вироку суду, інцидент трапився 3 жовтня 2015 року на зупинці громадського транспорту на вул. Виговського поблизу будинку №89. З приміської маршрутки №114 (ринок «Південний» – Сороки-Львівські), яку обслуговувало ПП «Транс-Спорт», під час висадки пасажирів випала жінка. Зі слів постраждалої, вона виходила з маршрутки, однак водій різко рушив з місця і вона впала на землю. Згодом її доставили у лікарню, де вона пройшла обстеження, однак від госпіталізації відмовилась. Жінка проходила амбулаторне лікування.

Водій маршрутки заперечив покази потерпілої та заявив, що висадивши усіх пасажирів, він закрив двері маршрутки і тільки тоді почав рух. Після цього, за словами водія, він почув крик.

«Почувши крик з вулиці, зупинився та відкрив двері автобуса. Жінка, яка цілком нормально виглядала, без зовнішніх ушкоджень ні тіла, ні одягу, підійшла до вікна автобуса праворуч та почала кричати, не розумів, що вона говорить», – процитували у вироку суду водія.

Однак вина водія підтверджується показами свідків, які бачили як він різко рушив з місця події, що стало причиною падіння жінки.

Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілій. Його позбавили водійських прав на 1 рік та оштрафували на 8,5 тис. грн. У задоволенні цивільного позову (60,7 тис. грн) потерпілій відмовили.