Чоловік хотів продемонструвати знайомому, як їздить його нещодавно куплена Mazda

Райсуд на Хмельниччині призначив п'ять років тюрми водієві Mazda, який під час перегонів на смерть збив 74-річного пішохода. Аварія сталась у вересні 2021 року. Тоді 41-річний водій, який нещодавно купив собі нове авто, запропонував знайомому продемонструвати можливості автівки. Попри те, що він був у стані сп'яніння, чоловік сів за кермо і поїхав. Під час перегонів він виїхав на зустрічну смугу та збив пішохода, який стояв на узбіччі. Відомо, що він визнав провину, виплатив компенсацію сину загиблого. Відтак суд призначив йому мінімальне покарання – п'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, аварія сталась ввечері 30 вересня 2021 року в селі Пашківці біля Старокостянтинова. Водій автомобіля Mazda 6 під час перегонів з Volvo V50 на швидкості 70 км/год виїхав на зустрічну смугу руху й на зустрічному узбіччі збив пішохода. Від отриманих травм 74-річний чоловік помер на місці.

У судовому засіданні обвинувачений підтвердив, що їхав селом з перевищенням швидкості зустрічною смугою руху та був у стані алкогольного сп’яніння. Пояснив, що наїхав на пішохода, коли він вийшов на проїзну частину дороги.

Свідок, водій Volvo V50, розповів, що зустрів обвинуваченого, коли той зі знайомим допивали коньяк під розмови про щойно куплену Mazda. Власник нового автомобіля запропонував продемонструвати, як вона їздить – сів за кермо й виїхав на дорогу, але він його обігнав і їхав попереду. Сказав, коли проїжджав місце, де сталася ДТП, на зустрічній смузі руху, якою позаду їхав обвинувачений, близько одного метра від узбіччя дороги стояв чоловік.

«При призначенні покарання суд врахував, що водій вчинив тяжкий злочин, раніше не судимий, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працює, позитивно характеризується, визнав свою вину та відшкодував шкоду потерпілому – сину загиблого, який просив його суворо не карати. Водночас суд також взяв до уваги те, що чоловік у селі керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та грубо порушив ПДР», – йдеться у повідомленні.

Відтак суд визнав його винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть) та призначив п'ять років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.