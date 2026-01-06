фото ілюстративне

У 2026 році святкувати Водохреща будуть 6 січня

Водохреща – одне з головних християнських свят, коли віряни прагнуть духовного очищення і звертаються до Бога з молитвами. У 2026 році святкувати Водохреще будуть 6 січня. Цей день супроводжується низкою правил та заборон, дотримання яких вважається важливим для гармонії, здоров’я і благополуччя. Детальніше про них пише VSN. Що можна робити на Водохреща: Відвідати вечірнє богослужіння у храмі, де відбувається освячення води. Набирати освячену воду і використовувати її вдома: окроплювати оселю, зберігати для обрядів чи пити в невеликих кількостях натщесерце. Дотримуватися посту: ставити на стіл кутю, узвар, страви з бобових, вареники та пісні каші. Звертатися до Бога з молитвами про здоров’я, мир, душевний спокій і силу, уникаючи негативних побажань іншим. Наводити порядок у домі та окроплювати кути святою водою для очищення. Чого категорично не можна робити: Сваритися, з’ясовувати стосунки, бажати шкоди або лихословити. Відмовляти в допомозі іншим, проявляти заздрість, жадібність, помсту чи лінь. Вживати алкоголь або непісні страви у Водохресний святвечір. Ігнорувати духовний сенс свята, розпорошуючись на побутові справи під час святкування.

