Святкуємо Водохреще: яких звичаїв варто дотриматися, щоб захистити себе і родину
Водохреща – одне з головних християнських свят, коли віряни прагнуть духовного очищення і звертаються до Бога з молитвами. У 2026 році святкувати Водохреще будуть 6 січня. Цей день супроводжується низкою правил та заборон, дотримання яких вважається важливим для гармонії, здоров’я і благополуччя. Детальніше про них пише VSN.
Що можна робити на Водохреща:
Відвідати вечірнє богослужіння у храмі, де відбувається освячення води.
Набирати освячену воду і використовувати її вдома: окроплювати оселю, зберігати для обрядів чи пити в невеликих кількостях натщесерце.
Дотримуватися посту: ставити на стіл кутю, узвар, страви з бобових, вареники та пісні каші.
Звертатися до Бога з молитвами про здоров’я, мир, душевний спокій і силу, уникаючи негативних побажань іншим.
Наводити порядок у домі та окроплювати кути святою водою для очищення.
Чого категорично не можна робити:
Сваритися, з’ясовувати стосунки, бажати шкоди або лихословити.
Відмовляти в допомозі іншим, проявляти заздрість, жадібність, помсту чи лінь.
Вживати алкоголь або непісні страви у Водохресний святвечір.
Ігнорувати духовний сенс свята, розпорошуючись на побутові справи під час святкування.