Волинські перевізники допомагали ухилянтам укладати фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю
Правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання 12 тис. доларів
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Служба безпеки України викрила на Волині чергову схему організації нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Місцеві перевізники домовлялися про фіктивні шлюби ухилянтів з жінками з інвалідністю. Про це у середу, 3 квітня, повідомили в СБУ у Волинській області.
За даними правоохоронців, волинські перевізники шукали вразливих жінок з інвалідністю І та ІІ групи і переконували їх одружуватись з невідомими чоловіками за гроші.
Правоохоронці затримали одного з перевізників під час отримання 12 тис. доларів. За цю суму мешканець Камінь-Каширського організував фіктивний шлюб між 32-річним призовником та 51-річною жінкою з інвалідністю.
Затриманому перевізнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів). Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевізнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.