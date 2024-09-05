Підозрюваного затримали під час отримання чергової винагороди

Правоохоронці викрили 28-річного жителя Луцького району, який організував канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. За скоєне йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомили 5 вересня у поліції Волинської області.

За даними слідства, зловмисник вносив дані ухилянтів у систему «Шлях», що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 12 тис. євро. Правоохоронці затримали волинянина під час чергового отримання грошей.

Крім того, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, під час яких виявили та вилучили гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, документи тощо.

Слідчі затримали 28-річного жителя Луцького району та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.