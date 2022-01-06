Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. У короткому відеоролику глава держави побажав українцям веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят.

«Я щиро вітаю тих, хто разом з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято – Різдво Христове. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне – любов. Адже Святий Різдвяний вечір - це найкраща мить для порозуміння та примирення з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Хай все це залишиться у минулому, а в наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки – щастя, а в нашу країну – мир і процвітання», – зазначив Зеленський у різдвяному привітанні.