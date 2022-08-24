За даними слідства, волонтер підробляв документи про безоплатну передачу авто ЗСУ

СБУ підозрює керівника волонтерської організації з Хмельницької області у продажі автомобілів та амуніції, яка призначалася для Збройних сил України. За даними слідства, волонтер підробляв документи про нібито безкоштовну передачу машин і спорядження українським військовим, а насправді – продавав. За скоєне волонтеру загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у середу, 24 серпня, повідомила прес-служба СБУ Хмельницької області, керівника громадської організації викрили на продажі автомобіля Kia Sportage, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. Крім того, чоловік продав захисні шоломи, призначені для українських військових. Загалом сума становить – понад півмільйона гривень.

«Під прикриттям організації чоловік ввозив гуманітарну допомогу, яку мав передавати для ЗСУ, а натомість продавав. Щоб приховати таку «діяльність» фігурант підробляв документацію про начебто передачу транспорту та амуніції Збройним Силам», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Хмельниччини уточнюють, що громадська організація займалась ввезенням в Україну гуманітарної допомоги: автомобілів та військового спорядження для ЗСУ, ліків, харчових продуктів, засобів гігієни. Проте далеко не все із вищеперерахованого йшло тим, хто його потребував: фігуранта справи викрили у вівторок, 23 серпня, одразу після продажу Kia Sportage, яка мала бути безкоштовно передана ЗСУ.

«Правоохоронці задокументували факт продажу волонтером автомобіля Kia Sportage, а також 20 військових касок західного зразка. За це чоловік отримав більш як пів мільйона гривень. Ще одне авто, ввезене за цією схемою, вилучили під час обшуків», – додають у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). За скоєне керівнику громадської організації загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.