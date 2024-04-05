Простої на кордоні сильно затягують тривалість доставки допомоги

Волонтер Назар Смик, який займається доставкою техніки для українських військових з Великої Британії, зазначає, що через простої порожніх вантажівок на українському кордоні процес доставки гуманітарної допомоги сильно затягується. Він каже, що навіть порожні фури, вертаючись з України, затримуються до двох тижнів на кордоні. У митниці пояснюють, що правила є загальні для всіх і робити винятки для когось не мають права.

«Проблема наступна: не існує процедури спрощеного виїзду з України порожніх фур, які возять гумдопомогу. І це дуже велика проблема для логістів. Фура привезла в Україну гумдопомогу, розвантажилась і повинна їхати пуста по наступну партію. Але процедури спрощеного пересікання кордону не існує, і фура стає в загальну еЧергу. Період очікування до 14 днів», – написав 5 квітня у соцмережі X Назар Смик.

Він додає, що через ці простої збільшується вартість перевезення, неможливо вчасно забрати і доставити техніку, вона накопичується на складах, за що треба платити штраф.

«Особисто у мене зараз накопичилося у Європі: 16 бронемашин, 30 вантажівок, 6 причепів, 4 вантажівки з кранами. І я не маю можливості їх забрати, бо фури стоять пусті в Україні», – наголошує волонтер.

У прес-службі Львівської митниці ZAXID.NET зазначили, що порядок перетину кордону відбувається на загальних для всіх умовах: «Водії інших вантажівок теж довго простоюють на кордоні через протести поляків. Ми не можемо пропускати когось поза чергою. Є законодавство, яке формує Кабінет міністрів, а митниця – виконавчий орган».

Назар Смик додав, що намагався вирішити це питання від вчора, але ситуація поки не має конкретного вирішення.

«Було б класно, аби хтось з можновладців звернув на це увагу і ми б спільно розробили якусь процедуру безперешкодного виїзду з України. Так як ми це зробили з польською стороною та українським посольством у Польщі», – підсумував Назар Смик.

Нагадаємо, раніше український волонтер повідомляв про блокування у Польщі його вантажівок з технікою для військових. Було щонайменше два таких випадки, коли йому довелося надати розголосу справі, щоб техніку пропустили.