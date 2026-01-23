У четвер, 22 січня, в селищі Ярмолинці Хмельницького району восьмеро дітей з однієї сім’ї отруїлися чадним газом. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, у підвалі будинку потерпілих працював бензиновий генератор, через що й сталося отруєння. Наразі медики оцінюють стан дітей як задовільний.

Серед постраждалих – семеро неповнолітніх та 18-річна дівчина. Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега, діти перебували в будинку з батьками, проте дорослі не постраждали.

У поліції зазначають, що йдеться про нещасний випадок, тому кримінального провадження не відкривали.