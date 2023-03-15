Японський депутат Йосікадзу Хігасітані ніколи не ходив на роботу

Із японського парламенту вперше за 70 років вигнали депутата за прогули. Колишній YouТube-блогер Йосікадза Хігасітані пілся обрання до парламенту в 2022 році не відвідав жодного засідання сесії. Про це повідомило видання Kyodo News.

Зазначається, що в грудні 2022 року японська поліція попросила Йосікадзу Хігасітані, відомому під псевдонімом GaaSyy, прийти на добровільний допит за підозрою в наклепі та здирництві у відео на YouTube. Також скандального депутата критикують за те, що він отримав понад 19 млн єн (140 тис. доларів США) депутатської зарплати та премій, хоча ніколи не відвідував парламент.

Минулого тижня 51-річному Йосікадзу Хігасітані дали можливість вибачитися на пленарному засіданні Палати радників, але замість особистого вибачення він надіслав до парламенту відеовибачення.

Із 236 членів верхньої палати парламенту, які були присутні на засіданні, 235 виступили за виключення Йосікадзу Хігасітані, лише один його однопартієць був проти. Сам GaaSyy не був присутній на голосуванні, він живе в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Із 1947 року, коли в Японії набула чинності Конституція, було лише два випадки виключення депутата з парламенту. GaaSyy став першим депутатом з 1951 року, який отримав догану та втратив мандат.