В області працювали сили ППО

Під час ранкової атаки 15 січня РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. Обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога розпочалася на Прикарпатті о 6:12 і тривала дві години. О 7:30 голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила про крилаті ракети у повітряному просторі регіону.

«Ворог застосував різні типи озброєння. На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Обійшлося без постраждалих. В ОДА зазначили, що ситуація контрольована і наслідки атаки РФ наразі ліквідовують.

О 13:00 в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що погасили пожежу у складському приміщенні, що виникла внаслідок російського обстрілу.

«Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, площею 150 м2. На місці працювали 59 працівників та 22 одиниці техніки», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вночі та вранці середи, 15 січня, росіяни завдали ударів по Україні, застосувавши понад 40 ракет та 70 ударних безпілотників.