Верховна Рада тимчасово скасувала обмеження на вартість подарунків чиновникам та депутатам, якщо їх використовуватимуть для потреб ЗСУ або допомоги постраждалим від війни, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний законопроект №7280 ухвалили в цілому 240 голосами.

На сторінці законопроекту зазначається, що з дня запровадження воєнного стану та протягом місяця після його припинення обмеження щодо вартості подарунків не діятиме, якщо ці подарунки використають для таких цілей:

здійснення переказів на рахунки Національного банку України для підтримки ЗСУ або для гуманітарної допомоги постраждалим від війни;

здійснення благодійних пожертв на користь ЗСУ або постраждалих;

придбання та доставки товарів з подальшим їхнім передаванням ЗСУ та іншим військовим формуванням або правоохоронним органам, а також постраждалим унаслідок війни;

надання послуг із проживання чи розміщення, а також транспортних послуг у зв’язку із зміною місця фактичного проживання або повернення додому;

надання медичних послуг та лікарських засобів;

надання товарів, робіт або послуг, визнаних гуманітарною допомогою (з певними винятками).

Також знімається обмеження на подарунки для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи на територіях, де ведуться (або велися) бойові дії, а також для осіб, які були змушені переїхати з цих причин, пише «Громадське».

Зазначимо, що відповідно до статті 23 закону «Про запобігання корупції», депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму. Зараз він становить 2600 грн.