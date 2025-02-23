Пік популярності бернських зенненхундів припадає на 1980-ті роки – вони стають популярними у заводчиків усього світу

Бернський зенненхунд – це велика, добродушна та витривала порода собак, яка походить зі Швейцарії. І-pets розповідає, що ці собаки відомі своєю дружністю, розумом і відданістю, що робить їх чудовими компаньйонами для сімей та ідеальними робочими собаками.

Історія породи

Бернський зенненхунд відноситься до дуже давніх порід. Існує припущення, що їхніми предками були молоси – бойові пси римських воїнів, які вдерлися на територію Швейцарії ще до нашої ери. Спочатку вони були фермерськими собаками та жили в сільськогосподарському регіоні неподалік Берна, що спеціалізувався на виробництві сиру та шоколаду.

У ті часи ці тварини займалися тим, що пасли і переганяли худобу, охороняли двори від хижаків. Також їх активно використовували як тягові – потужні пси з легкістю перевозили візки з молоком і сиром.

Попри велику користь, яку чотириногі приносили людям, до 1800-х років їхня кількість скоротилася в кілька разів. На зміну їм прийшли сенбернар.

У 1892 році власник готелю у Бургдорфі – Франц Шертенляйб – придбав зенненхунда і був настільки вражений собакою, що захотів відновити їхню популяцію. Він почав активні пошуки особин, здатних брати участь у розведенні.

Пік популярності бернських зенненхундів припадає на 1980-ті роки – вони стають популярними у заводчиків усього світу.

Зовнішній вигляд

Бернський зенненхунд має привабливий і впізнаваний вигляд:

Розмір : великі собаки, самці досягають 64–70 см у холці, самки – від 60 до 66 см.

: великі собаки, самці досягають 64–70 см у холці, самки – від 60 до 66 см. Вага : від 35 до 50 кг.

: від 35 до 50 кг. Шерсть : густа, довга та шовковиста, з добре вираженим густим підшерстям.

: густа, довга та шовковиста, з добре вираженим густим підшерстям. Забарвлення: триколірне, а основним кольором є темний. Білі та рудо-коричневі плями є на морді – над очима та на вилицях. Допустима присутність міток на грудях, шиї та на всіх чотирьох лапах. Відповідно до стандарту кольори мають бути яскравими, з чітко вираженими межами.

Характер і поведінка

Бернський зенненхунд врівноважений та добродушний. Вони контактні та миролюбні, а також добре уживаються з усіма домашніми улюбленцями, ніколи не вступають у конфлікти з іншими собаками під час прогулянки.

Для них не характерні агресія та ворожий настрій. З незнайомими людьми поводяться або привітно, або байдуже.

У бернських зенненхундів непогано розвинений інстинкт охоронця. Вони готові захищати всіх членів своєї сім’ї та свою територію у разі потреби. Але нападати без вагомої причини зенненхунд не стане, він швидше відлякуватиме зловмисника своїм грізним зовнішнім виглядом.

Представники цієї породи дуже прив’язуються до власника. Зазвичай собака вибирає одного господаря і залишається йому вірним все життя.

Бернський зенненхунд у всьому намагається догодити людині та слухняно виконує будь-які її доручення.

Відрізняються підвищеною чутливістю: вони легко розуміють інтонацію голосу і зміну настрою людини.

Цуценята завжди поводяться більш активно – вони грайливі та допитливі. Дорослі пси спокійніші, іноді навіть флегматичні.

До дітей бернські зенненхунди ставляться терпляче і готові виносити будь-які їхні витівки. Але в жодному разі залишати їх надовго без нагляду наодинці з дитиною не варто.

Утримання та догляд

Бернський зенненхунд потребує особливого догляду через свою довгу шерсть та велику статуру:

Гігієна: регулярне вичісування (2-3 рази на тиждень), особливо в період активного линяння. Часто купати їх не варто, достатньо 1-2 разів на місяць. Харчування: збалансований раціон з урахуванням потреб великої породи. Медичний догляд: регулярні ветеринарні огляди, вакцинація та контроль за станом суглобів, оскільки порода схильна до дисплазії, артриту та розриву хрестоподібної зв’язки.

Для кого підійде ця порода

Бернський зенненхунд підійде для людини, якій:

Необхідний собака великих розмірів. Нескладно буде регулярно доглядати за густою шерстю. Потрібен неагресивний і миролюбний вихованець, який добре реагує на інших домашніх улюбленців. Неважко приділяти достатньо часу для регулярних тренувань.

Ця порода не підійде для власника:

Який має невелику квартиру або будинок. Не готовий до активного линяння. Нездатний приділяти достатньо часу здоров’ю пса та водити його на огляди.

Бернський зенненхунд добре ставиться до відпочинку на природі, у тому числі й до зимового. Його рекомендується заводити людям, які ведуть активний спосіб життя – часто виїжджають на пікніки, по гриби, на рибалку, у гори.