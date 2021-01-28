Патріарху зробили щеплення проти ковіду китайською вакциною Sinovac

Вселенський патріарх Варфоломій у четвер, 28 січня, зробив щеплення вакциною проти коронавірусу Covid-19 у державній клініці Стамбулу. Про це повідомили у прес-службі Вселенського патріархату.

Вселенський патріарх подякував лікарям та медсестрам клініки за самопожертву та висловив надію, що якомога більше людей зможуть отримати вакцину і пандемію коронавірусної хвороби вдасться поскоріше зупинити.

Варфоломію вже 80 років, а в Туреччині зараз вакцинують громадян старше 75 років.

Як інформує видання Proto Thema, вселенський патріарх зробив щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Таку ж вакцину закупило Міністерство охорони здоров'я для України.

Раніше в інтерв'ю Константинопольський патріарх розповів, чому вирішив зробити щеплення від коронавірусу.

«Безумовно, я отримаю щеплення. Мені варто це зробити через похилий вік. Мені 81 рік, тому я належу до вікової групи, яким необхідно вакцинуватися. Але це не тільки питання необхідності або вибору, а й відповідальність перед оточуючими людьми. Ось чому я сподіваюся, що велика частина населення світу скоро буде вакцинована, щоб зупинити поширення смертельного вірусу. Однак до тих пір ми все повинні строго дотримуватися заходів захисту, щоб не оплакувати нових жертв», – сказав Варфоломій.

До слова, Україна замовила 1,9 млн доз вакцини компанії Sinovac з умовою поставки через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування, і Україна очікує першу партію на 700 тис. доз вакцини в кінці лютого.

Загальна ефективність вакцини Sinovac за результатами випробувань в Бразилії виявилася трохи більше 50%, але при цьому вона нібито дає стовідсотковий захист від тяжких випадків. Тобто заразитися коронавірусом після вакцинації можливо, та перебіг хвороби буде легким або взагалі безсимптомним.