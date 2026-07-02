За майже п’ять років життя в Польщі тернополянка Настя рідко стикалася з упередженим ставленням через своє українське походження. Ситуація змінилася після того, як вона влаштувалася касиркою до магазину Żabka у Гданську. Один із постійних покупців, почувши її акцент, почав регулярно приходити до крамниці й ображати 26-річну дівчину. Згодом словесні образи переросли у фізичний напад.

Фото співрозмовниці

Настя приїхала до Польщі з чоловіком у листопаді 2021 року. Пара планувала заробити грошей на облаштування квартири й повернутися додому. Однак через три місяці Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і пара вирішила залишитись в Гданську.

За ці роки дівчина встигла попрацювати на заводі, в мережі пекарень Lviv Croissants, асистенткою з легалізації, SMM-фахівчинею й контент-мейкеркою. Настя зазначає, що здебільшого її колегами були українці або ж вона працювала віддалено.

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25 червня тернополянка написала в Threads, що нещодавно влаштувалася касиркою до популярної мережі продуктових крамниць Żabka у Гданську. Там вона вперше зіткнулась з проявами ксенофобії з боку покупця.

«Він прийшов у мій перший день стажування, і я йому не сподобалась через те, що не розчула, яке лото йому потрібне. Я попросила його почекати, коли підійде мій колега, тому що я стажуюсь. Натомість він почув мій акцент – і вирішив, що цього достатньо, щоб почати мене принижувати», – розповідає Настя.

За її словами, літній покупець почав регулярно приходити до магазину, ображати її та дозволяти собі ксенофобські висловлювання щодо українців.

Від словесних образ – до нападу

Спочатку це були лише словесні нападки з боку покупця, зауважує Настя. Керівниця крамниці наказала усім підлеглим не обслуговувати цього чоловіка. Однак, як виявилось, не всі дослухались до її наказу. Настя намагалася не реагувати на образи клієнта, однак ситуація лише загострювалась.

«Я була на роботі, коли прийшов той чоловік. Я вкотре повідомила, що не буду його обслуговувати. З його уст знову полилась словесна агресія на мою адресу. Він взяв два кошики для продуктів і кинув їх в касу. Я злякалася і взяла перцевий балончик в руки, щоб показати йому, що я можу себе захистити, а він тим часом кинув один з кошиків в мене. Той вдарив мені в руку. У той момент я зрозуміла, що це вже не просто образи», – ділиться дівчина.

Керівниця магазину викликала поліцію. Однак, за словами Насті, правоохоронці приїхали лише через кілька годин.

«Після цього я сильно плакала, мене трясло. Через нервову булімію (психологічне захворювання, що характеризується систематичними переїданнями з неприродним спустошенням шлунка діуретичними засобами або штучною блювотою, – прим. ред.) мене почало нудити. Але мені сказали залишитися на роботі до кінця зміни», – додає Настя.

Найстрашніше, каже дівчина, було тоді, коли кривдник повернувся до магазину вдруге, поки вона була сама в крамниці. У касирки не було при собі перцевого балончика, кнопки виклику охорони чи телефону.

«У той момент я відчула глибокий страх. І в мене почалася істерика, я одразу побігла за касу й закрилася. Я повідомила тому чоловіку, що не можу його обслужити. Він пішов, звісно, паралельно викрикаючи й лаявшись», – продовжила Настя.

Поліція не одразу допомогла

Настя розповідає, що до приїзду поліцейських прибули співробітники охорони, які вислухали її розповідь та оглянули відео з камер спостереження.



«Один охоронець залишився зі мною до того моменту, поки не приїхала поліція. Другий пішов шукати цього чоловіка, бо він десь тут мешкає. Коли приїхала поліція, я не відчула себе в безпеці», – сказала дівчина.

За її словами, першого разу польські поліцейські не поставилися до її заяви належним чином. Один з поліцейських пригрозив дівчині штрафом через те, що в неї зі собою не було фізичного паспорта, однак згодом погодився прийняти цифрові документи зі застосунку «Дія».

Правоохоронці поверхово переглянули відео з камер спостереження, повідомили, що нічим допомогти не можуть, і порадили звернутися із заявою до комісаріату, стверджує дівчина.

Наступного ранку Настя вже прийшла до комісаріату, щоб написати заяву, коли їй зателефонували з варшавської поліції та кіберполіції Гданська та порадили йти саме до них. Там оперативно переглянули записи з камер, і того ж вечора чоловіка розшукали та затримали.

Однак Настя досі не має повної інформації про хід справи. Вона зауважує, що дізналася про те, що її нападника взяли під варту від своєї керівниці та з новин.

«Я навіть не знаю, чи він зараз під вартою. І через це досі не почуваюся в безпеці», – додала вона.

Після допису в Threads

Про те, що з нею сталося, Настя вирішила написати у Threads. Каже, що не очікувала такої уваги до її ситуації.

«Я не відчувала якоїсь підтримки зі сторони й відверто кажучи боялася йти в поліцію. Мабуть, я просто образилася і хотіла поділитися з однодумцями», – згадує Настя.

Дівчина дуже переживала, що показала себе вразливою, коли оприлюднила свою історію. Однак після розмови з психологом зрозуміла, що про всі такі ситуації потрібно говорити, щоб покласти цьому край.

У коментарях їй відповіли сотні людей, а в особистих повідомленнях українці поділилися власними історіями дискримінації та нападів у Польщі, які так і не розслідували.

«Поляки стали сміливішими у своїх висловлюваннях»

Ми запитали Настю, чи вважає вона, що останніми тижнями змінилося ставлення поляків до українців на тлі загострення стосунків між обома державами? На думку дівчини, ця тенденція триває далеко не останні тижні.



«За останні пів року таких випадків, на жаль, побільшало. Поляки стали сміливішими у своїх висловлюваннях щодо українців й іноземців загалом», – каже Настя.

Водночас вона наголошує, що не узагальнює поведінку всіх поляків. За словами дівчини, навіть під час роботи в крамниці серед її клієнтів та колег було багато поляків, які доброзичливо ставляться до українців. Однак, за її словами, були й ті, хто, як вона каже, «дивляться телевізор» – тобто піддаються антиукраїнській риториці.

Дівчина також зауважила, що зараз іноземцям стало складніше влаштуватись на роботу в Польщі через бюрократичні процедури. І деякі роботодавці відмовляють кандидатам з інших країн.

Багато українців мріють про повернення додому

Настя каже, що життя за кордоном асоціюється в неї зі словами персонажки Аліси з книги «Аліса в Задзеркаллі»: «Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці». Саме так вона описує останні кілька років свого життя в Польщі.

Нині 26-річна дівчина працює одразу на трьох роботах в онлайн-форматі, і вже звільнилася із магазину, де стався конфлікт.

Настя з чоловіком Романом (Фото співрозмовниці)

Разом із чоловіком вони замислюються над переїздом до іншої країни, хоча через особливості свого статусу зробити це непросто. Подружжя не має законних підстав отримати тимчасовий захист в іншій країні, оскільки вони проживали та працювали в Польщі ще до лютого 2022 року.

Утім, найбільше Настя та Роман мріють не про нову країну, а про повернення в Україну, якщо це дозволять безпекові умови.

«Ми тут (в Польщі, – ред.) не тому, що це був наш вибір. Так, ми обираємо безпеку. Але якби в нас була можливість бути в безпеці у своїй країні, працювати, будувати майбутнє й бути поруч із родиною – ми б ніколи не виїжджали. Думаю, це скаже більшість українців, які зараз живуть за кордоном», – підсумувала співрозмовниця.

Дослідники фіксують ріст неприязні до українців

Press Club Polska та Data House Res Futura опублікували результати моніторингу дискусій у соціальних мережах. Аналіз, проведений у період з 1 до 21 червня 2026 року, охопив 754 тис. дописів, присвячених Україні та українцям, які викликали понад 10 млн реакцій та коментарів. Рівень критики систематично зростає – з початку травня він збільшився з 15,4% до 22 %.

«Якщо відкинути нейтральні дописи, то з десяти дописів дев’ять мали б негативний характер щодо українців», – наголосив Міхал Федорович із Res Futura.

Аналітик додав, що кожна чергова криза підвищує цей відсоток, а дописи, що критикують Україну, викликають найбільшу активність користувачів.

Питання, пов’язані з Україною, наразі є другою за популярністю темою в польській мережі щодня. У досліджуваному періоді червня користувачі найчастіше обговорювали Володимира Зеленського та дипломатію, Дональда Туска та Кароля Навроцького, а також позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Усе вище місце в рейтингах посідає тема Волині та історії. Ще рік тому згадки про УПА в соцмережах становили менше 5% публічної дискусії про Україну. Тоді існувала неформальна домовленість уникати цієї теми з огляду на російську пропаганду. Наразі ситуація повністю змінилася, і ця історія стала основою польської дискусії. На думку Федоровича, сьогодні змінити цю тенденцію неможливо.

За прогнозами, ця тема ще більше загостриться у зв’язку з наближенням 11 липня, коли у Польщі відзначатимуть День пам’яті про поляків, які загинули під час Волинської трагедії.

У звіті також йдеться, що неприязнь до України стала стійкою та має надпартійний характер. Емоційні та антиукраїнські матеріали, які просуваються алгоритмами соцмереж, забезпечують політикам значне охоплення аудиторії. Утім єдиною партією, яка не виграє від просування цього наративу, є «Право і справедливість».

Згідно з доповіддю «Ми не вдома. Українські мігранти та біженці про відносини з поляками», яку підготував Інститут політичної критики (Instytut Krytyki Politycznej) разом із дослідницею міграції Оленою Бабаковою та соціологом Пшемиславом Садурою, від початку 2025 року в Польщі спостерігається зростання антиукраїнських настроїв, які все частіше проявляються у громадських місцях, на роботі та в школах.