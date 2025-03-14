Тхори не вибагливі у догляді, але потребують соціалізації та ігор

Тхори – грайливі, розумні та допитливі тварини, які можуть стати чудовими домашніми улюбленцями. Вони потребують уваги, правильного харчування та безпечного простору для ігор. «ВетПортал» розповідає про те, як правильно доглядати за тхором.

Характер і поведінка тхора

Тхори не вибагливі у догляді, але потребують соціалізації та ігор. Вона не повністю нічні тварини, але більшість дня зазвичай сплять. Найбільш активні вони на світанку та в сутінках, але можуть підлаштовуватись під свого господаря. Якщо тхір звик до людей з дитинства, він охоче гратиметься та контактуватиме. Втім, ці тварини схильні бути трохи дратівливими, особливо якщо вони налякані чи роздратовані.

Рекомендується утримувати тхорів парами або невеликими групами, щоб їм не було нудно. Також деякі тхори можуть уживатися з котами на індивідуальній основі та з деякими собаками з низьким мисливським драйвом. Але вони все ще хижаки, тому не потрібно залишати їх поруч з дрібними тваринами.

Окрім цього тхори дуже люблять красти усе, що потрапляє їм у лапи, щоб сховати це у своєму будиночку.

Облаштування житла

Тхори довго сплять, тому їм потрібно комфортне місце для відпочинку. Найкращий варіант – велика багаторівнева дротяна клітина. Як мінімум, вона повинна бути розміром – 1×1×2 м. Але завжди краще забезпечити настільки великий вольєр, наскільки ви можете вмістити та дозволити собі. У вольєрі мають бути спальний гамак, полиці, укриття, тунелі та туалет.

Важливо, щоб клітка була безпечною: дверцята повинні надійно закриватися, а між прутами не має бути великих щілин. Поблизу клітки не повинно бути протягів, але й не повинно бути надто тепло. Ідеальна температура для тхора - від 16 до 26°C.

Щодня тхору потрібно давати щонайменше 4 години свободи поза кліткою, але при цьому варто захистити дім від потенційних небезпек: сховати електропроводи, прибрати дрібні предмети та токсичні речовини.

Який наповнювач використовувати?

У вольєрі має бути м'яка підстилка. Деякі власники використовують рушники чи ковдри, але за умови, що тхір їх не гризе і з них не звисають потенційно небезпечні нитки. Також можна використовувати 2-3 сантиметровий шар паперової підстилки без барвника. Не використовуйте тирсу, оскільки вона може бути шкідливою для дихальної системи тхора.

Що їдять тхори?

Тхори відомі як облігатні хижаки. Оскільки вони не можуть засвоювати поживні речовини з рослин, ці тварини повинні харчуватись тваринними білками та жирами. Зрідка ласощі з вареного нежирного м'яса та яєць – відмінна їжа для тхорів. Уникайте продуктів із високим вмістом цукру чи клітковини. Зернові не рекомендуються для тхорів, оскільки вони важко перетравлюються тваринами.

Високий метаболізм тхора означає, що йому потрібно їсти приблизно кожні три-чотири години. Забезпечте тхорам постійний доступ до їжі, тому що вони рідко переїдають.

Також переконайтеся, що вони завжди мають доступ до чистої води.

Дресирування та догляд

Їх можна привчити ходити в шлейці та на повідцю, щоб вони могли безпечно отримувати фізичне та розумове навантаження на вулиці. Починайте надягати шлейку на тхора з раннього віку і заохочуйте вихованця ласощами, щоб у нього виникла позитивна асоціація зі шлейкою. Обов'язково придбайте шлейку спеціально для тхорів та попросіть ветеринара показати вам, як правильно її вдягнути.

Також ви можете привчити тхора до туалету. Встановіть туалет у клітці у тому місці, де він вже ходив у туалет. Використовуйте туалет, зроблений спеціально для тхорів, бо у котячих туалетів зазвичай занадто високі борти. Якщо ви побачили, що ваш улюбленець сходив у новий туалет, не забудьте його похвалити та пригостити смаколиком, щоб позитивно підкріпити його поведінку.