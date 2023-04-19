Як Львів очищався від Московського патріархату
ZAXID.NET Новини з Андрієм Дроздою
Суспільство — ZAXID.NET, 0 0
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Релігійне життя Львова останні два тижні було насиченим без перебільшення історичними подіями, які коротко можна охарактеризувати як кінець присутності Московського патріархату у місті. Провокація із підпалом дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, демонтаж незаконної церкви УПЦ МП та перехід Святогеоргіївського кафедрального собору того ж таки Московського патріархату до Православної церкви України – про ці події говорили львів'яни напередодні Великодня.
Сьогодні ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як Львів очистився від представництва Московського патріархату.
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