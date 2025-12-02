Перед тренуванням на полігоні бійці вчаться на віртуальних тренажерах

«Ти виживеш під час бою, якщо підготувався до нього. Ти виконаєш бойове завдання, якщо ви з побратимами відпрацювали всі його елементи раніше, під час тренувань». На цьому фундаменті побудована вся базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в Сухопутних військах ЗС України. Вона невпинно вдосконалюється з урахуванням технологічних новацій та змін на фронті. Розповідаємо і показуємо, як за допомогою віртуальної реальності новобранці проходять психологічну адаптацію та закріплюють навички, потрібні для бою.

«Перший бій»: знання й технології, що рятують життя

Українські рекрути, як мобілізовані, так і контрактники, впродовж 51 дня отримують найважливіші уміння, потрібні для фронту. А також – «концентровані» теоретичні знання про зброю, військову тактику, вибухові пристрої, медицину, дрони, зв’язок та РЕБ (радіоелектронну боротьбу) – власне, про все те, з чого складається сучасне поле бою.

При цьому інструктори активно застосовують технології, які допомагають зробити навчання більш ефективним. Наприклад – віртуальну реальність, завдяки якій військовослужбовець може опановувати певний вид озброєння або зануритися в обставини реального бою.

Група українських піхотинців відбиває «м’ясний» штурм росіян. Кулеметник «косить» ворожих штурмовиків. Один з окупантів кидає гранату, але кулеметник та його помічник встигають зреагувати і сховатися за вигином окопу. Після вибуху вони продовжують бій.

В сусідню траншею тим часом прилітає мінометна міна. Солдат, якого не зачепило, надає допомогу своєму командиру, якому поранило ногу нижче коліна. Він зриває з «броніка» потерпілого турнікет і зупиняє критичну кровотечу. Доки командира несуть на евакуацію, один з бійців бере його радіостанцію і перебирає командування групою на себе.

Перший бій новобранці проходять віртуальний

Гуркіт мінометного обстрілу та дронових ударів, дим, стрес та необхідність ухвалювати рішення швидше, ніж це робить ворог... Однак все це відбувається у віртуальному світі. Рекрути проживають свій перший бій, одягнувши окуляри віртуальної реальності (VR) та сидячи у безпечному підземному класі одного з навчальних центрів Сухопутних військ.

Так використовується у військовій підготовці VR-фільм «Перший бій», який створив Підрозділ розвитку та інновацій озброєння (ПРІО) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Знятий на основі реальних подій та ситуацій, фільм дає змогу бійцям поринути в них, пережити емоції першого бою та закріпити потрібні для нього навички.

«Фільм допомагає зрозуміти організацію оборони, алгоритм дій у стресовій ситуації під час обстрілу, а також процес надання домедичної допомоги пораненому та його евакуацію – пояснюють фахівці ПРІО, автори «Першого бою». – Стрічка формує потрібні нейронні зв’язки для подальшої адаптації військовослужбовця під час виконання реальних бойових завдань».

«Фільм показує, що я мав би зробити під час бою і чому»

За командою інструкторки, «учні» в пікселі знімають віртуальні окуляри та кладуть їх перед собою на стіл. У більшості з них на обличчі виступили краплини поту, хоча в підземному «класі» зовсім не спекотно. Упівголоса, але досить емоційно, рекрути обговорюють подробиці бою, який вони щойно пережили разом.

Як вони сприйняли заняття з елементами віртуальної реальності?

«Фільм показує, що я маю зробити під час бою, і чому», – коротко формулює навчальний ефект фільму «Перший бій» один з військовослужбовців.

Чимало новобранців, вчорашні цивільні, дивуються самому факту, що у їхній військовій підготовці застосовують найсучасніші технологічні та освітні рішення.

«Це була несподіванка: ніколи раніше я VR-окуляри не одягав, – зізнається рекрут Олександр. – Я вражений, що такі технології вже використовуються для військової підготовки в Україні. Під час фільму відчував, ніби я справді опинився на “нулі”, в реальному бою. Було трохи страшно. Але водночас і дуже цікаво».

Рекрут Дмитро вважає, що найважливіші військові знання та навички треба закріплювати. І віртуальна реальність – зокрема, фільм про перший бій, симулятори різних видів озброєння – дуже допомагають у цьому.

Рекрут Дмитро вважає найскладнішим завданням тактику бою

«Найскладнішою є тактика: як заходити в траншеї, як проводити штурм вдень і вночі, як оборонятися. Ну і фізично складно бігати по бездоріжжю в броні та повному екіпіруванні. Але з кожним новим тренуванням все виходить легше, – ділиться Дмитро. – Найважливіше, що нас навчили діяти в бойових умовах, ховатися від дронів, надавати допомогу в різних ситуаціях – від кровотечі до панічної атаки. У цьому фільмі зведені докупи всі знання, які ми вже отримали. Ми бачимо, як воно все разом працює в бою».

Дмитро пригадує, як починалася військова підготовка його групи, і себе тодішнього: розгубленого, який щойно прийшов із цивільного життя.

«Добре, що нам дали п’ять днів на психологічну “акліматизацію”. І вже потім перші випробування: біг з баулами, дим, скиди з дронів та крики інструкторів», – пригадує Дмитро період психологічної адаптації в навчальному центрі.

«Скажу чесно: сприймати фільм “Перший бій” досить важко, адже він максимально наближений до умов реального бою, – пояснює Надія, старша інструкторка з психологічної підготовки навчального центру Сухопутних військ. – Але там дуже багато корисної інформації: час від часу кадр зупиняється і спливають підказки про те, як діяти в різних ситуаціях: “Ніколи не залишай зброю!”, “Попередь побратимів про гранату!”, “Використовуй турнікет пораненого”».

Інструкторка Надія готує бійців до реальних боїв психологічно

Психологічна смуга перешкод: «Вперед! Побратими чекають!»

Віртуальний бій рекрути навчального центру Сухопутних військ проходять вже більш ніж півроку. І це завжди відбувається саме посередині навчального процесу, коли вони вже мають основні знання і розуміють те, що бачать у кадрі.

VR-технології є ефективними саме у комплексі з іншими елементами навчального процесу, пояснює Надія, старша інструкторка з психологічної підготовки:

«Ми, інструктори, за півроку вже звикли до таких “віртуальних” навчальних матеріалів. Вони ніби “накладаються” на знання та навички, отримані новобранцями на попередніх заняттях. Ну і хлопцям така подача матеріалу подобається. Наша найголовніша мета – це формування стресостійкості та підготовка рекрутів до бойових умов. Щоб люди були готові та адаптовані до того, що на них може чекати під час майбутніх бойових завдань».

Під час перегляду VR-фільму «Перший бій»

Після VR-фільму «Перший бій», новобранці матимуть достатньо часу для того, щоб відпрацювати всі побачені в ньому аспекти бою на полігонах: як поодинці, так і в складі підрозділу, під час так званих колективних вправ.

Одна з таких вправ – психологічна смуга перешкод.

«Крий свій сектор! Наступна двійка, вперед! Швидше, побратими чекають!», – щосили кричить сержант, інструктор навчального центру. Його підопічні тим часом долають стіну та руїни будівлі, пробігають колодою через урвище, поміж автомобільних покришок, які хаотично розгойдуються. А далі пірнають в люк пошкодженої бронемашини і вилазять з неї з протилежного боку. Не забуваючи при цьому прикривати побратимів, стежити за ймовірним противником та виявляти мінні загородження, які можуть бути встановлені на маршруті.

Крики, дим, вибухи, дзижчання навчального дрона та скривавлені манекени, що імітують загиблих окупантів... Подолання смуги перешкод – виклик, який потребує психологічної та фізичної витривалості, а також базових знань про ведення бойових дій. Втім, це завдання долає переважна більшість новобранців: адже в них позаду багато тижнів інтенсивної підготовки.

Після перегляду фільму відпрацювання прийомів відбувається на полігонах

З чого складається психологічна підготовка під час БЗВП?

Надія, яка є профільним інструктором із цього напрямку, окреслює кілька етапів, які послідовно налаштовують і загартовують психіку майбутнього бійця.

Психологічна адаптація: лекції та практичні заняття на початку БЗВП, де новобранцям пояснюють, як працювати зі своїми емоціями, входити в стан, оптимальний для ведення бою та розслаблятися після нього, розпізнавати стресові стани та давати їм раду.

Теорія: зокрема, як побудована людська психіка, як вона реагує на стрес та як надавати психологічну допомогу собі або побратиму.

Відпрацювання дій під час артилерійського обстрілу.

Проходження навчально-тренувального комплексу «Антидрон».

Заняття з використанням віртуальної реальності, зокрема, перегляд навчально-тренувального фільму «Перший бій».

Обкатка важкою бронетехнікою.

Подолання психологічної смуги перешкод.

Навчання за допомогою симуляторів і доповненої реальності допомагають швидше адаптуватися на реальному полі бою

Навчання бійців змінюється разом з війною

Доповнена реальність, тренажери і симулятори, спеціальне програмне забезпечення – це лише частина тих змін, яких зазнає військова підготовка нового покоління українських воїнів.

Адаптуються до реалій російсько-української війни і тематика занять, і сама логіка, за якою побудоване навчання:

На війні зросла роль взаємодії підрозділів та малих груп, тож понад 40% часу курсанти вивчають дії у складі підрозділу.

Лінія фронту динамічно змінюється, а отже зростає ймовірність зустрічі з малими групами окупантів, причому не лише на позиціях, а і в тилу. Тому на вогневу підготовку припадає щонайменше 12 днів БЗВП. Окремою навчальною темою є колективне піхотне озброєння: кулемети, гранатомети й міномети.

Фізичній підготовці приділяється особлива увага: йдеться про практичні вправи зі зброєю та напрацювання витривалості бійців.

У російсько-українській війні стрімко зростає роль технологій: безпілотники та роботизовані системи, РЕБ, сучасні комплекси зв’язку, тепловізійна оптика, бойове програмне забезпечення на кшталт «Кропиви» – з усіма цими темами детально знайомлять новобранців у навчальних центрах Сухопутних військ.

На фронті зростає значення само- і взаємодопомоги у разі поранення. Отже, кожен боєць повинен вміти більшість того, що зазвичай робить бойовий медик.

Фото Євгена Солонини, 1-й Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ