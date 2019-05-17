Як взяти собаку з вулиці без ризику для життя

Інформація про те, що у бездомного собаки, який перебував в ЛКП «Лев», виявили сказ, неабияк схвилювала львів’ян. Адже це смертельно небезпечне захворювання як для тварин, так і для людей не фіксували в місті вже 12 років, а на вулицях міста безпритульних тварин доволі багато.

Тривожним сигналом для любителів тварин стало і те, що цього собаку на ім’я Кекс працівники підприємства пропонували взяти львів'янам ще до закінчення карантину, на якому перебувала тварина. На щастя, ніхто не відгукнувся і тварина на момент прояву симптомів сказу була ізольована і від інших тварин, і від людей.

У любителів тварин виникло чимало запитань: що було б, якби захворювання на сказ проявилося тоді, коли собака потрапив уже в родину? Чому її пропонували львів'янам взяти, не дочекавшись завершення карантину? Наскільки ретельно обстежують тварин у ЛКП «Лев» тощо.

Більще того – тепер охочих стати господарем безпритульної собаки може поменшати, хоч до цього випадку люди радо брали тварин додому. Торік, наприклад, працівники ЛКП «Лев» відловили на вулицях Львова 638 собак, 403 з них віддали у добрі руки. Цього року відловили вже 157 собак і 99 прилаштували.

ZAXID.NET вирішив з’ясувати, чи є підстави для побоювання львів’ян, які мають намір адоптувати собаку і поцікавився, як перевіряють і захищають бездомних тварин від різних захворювань у ЛКП «Лев».

Як бездомні тварини потрапляють на підприємство?

Кожного дня у якомусь районі Львова планово відловлюють безпритульних собак. Щодня таких тварин є до п’яти. Найбільше бездомних собак відловлюють на Сихові і в районі Рясне, поблизу дач.

«Люди налякані випадком сказу у собаки, щодня телефонують і повідомляють, що то в одному районі, то в іншому бігають бездомні собаки, але ми на період карантину (він триватиме два місяці) жодних тварин не беремо і тих, що є у нас, не віддаємо», - каже адміністратор ЛКП «Лев» Ірина Шевченко.

Буває, що хтось з людей знаходить бездомного собаку і сам приводить у ЛКП «Лев». Саме так було у випадку з хворим на сказ Кексом. За словами завідувача 1-ї комунальної ветеринарної клініки Андрія Пінчука, його у сумці у домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» принесла дівчина. Звідти Кекса передали у ЛКП «Лев». Ветлікар припускає, що скоріш за все собака не зі Львова, його у місто привезли з якогось району області.

Яку допомогу надають бездомним тваринам?

Усіх відловлених собак оглядає ветлікар. Їм роблять щеплення від сказу, вакцинують і комплексною вакциною від різних собачих хвороб і проводять обробку від паразитів (бліх, кліщів) , дегельмінтизацію і переводять на 7-денний карантин. Після цього їх стерилізують і ще раз відправляють на 7-денний карантин.

Загалом на підприємстві бездомні собаки перебувають 15 днів. За цей час працівники намагаються знайти для здорових собак господарів (хворих тварин адоптувати не пропонують). Якщо тварина є неадаптованою до вулиці, її ще на деякий час залишають на підприємстві.

Людям, які погодилися взяти собаку, видають ветеринарний паспорт тварини, в якому є наклейка, на якій написано серію і номер вакцини, дату вакцинації, стоїть печатка і підпис лікаря.

«Нових господарів собаки ми обов’язково попереджаємо, що через рік вони знову повинні щепити тварину. Деякі приїджають до нас, деякі йдуть до ветлікаря, що працює неподалік їхнього місця проживання», - каже Андрій Пінчук.

Усі бездомні собаки мають під шкірою мікрочіп, який містить всю інформацію про неї: що вона вакцинована від сказу, лептоспірозу, інших хвороб, стерилізована тощо.

Собак, для яких не знайшли господарів, після проведення всіх процедур, відпускають у місця відлову. Вони, окрім мікрочіпа, мають ще кліпсу, яка також має інформацію про тварину.

Такі ж процедури проходять і бездомні коти. Однак перетримують їх в у ЛКП «Лев» коротший термін – п’ять днів. Торік стерилізували 632 котів, 65 з яких забрали нові господарі, цього року – 134 коти, 35 з них потрапили у добрі руки. Решту повертають у ті місця, звідки їх забрали.

Чому про Кекса заявили ще до завершення карантину?

Далеко не завжди за 15 днів, поки бездомні собаки перебувають на підприємстві, вдається знайти для них нових господарів. Інколи людям потрібний деякий час, аби визначитися: беруть вони собаку чи ні. Тож що раніше повідомлять про тварину, каже Андрій Пінчук, то більше у неї шансів знайти дім і захист.

Кекса принесли 21 квітня і вже 26 квітня у ЗМІ була інформація про те, що собака шукає господарів, хоч карантин для неї ще не закінчився.

«Якби знайшлися люди, які захотіли б взяти Кекса, скажімо, 27 квітня, їм би собаку до завершення карантину ніхто не віддав. Ми б попросили їх прийти після завершення карантину. У нас не було випадку, щоб ми віддали тварину господарям під час карантину. Це виключено. На щастя, Кекса ніхто не взяв і він на момент захворювання не контактував ні з тваринами, ні з людьми», - каже Андрій Пінчук.

Кекса на підприємстві вакцинували від сказу, але, на жаль, на той момент, він вже був хворий. Вакцина, як каже ветлікар, не може спровокувати хвороби, вона може лише пришвидшити прояви захворювання, якщо собака хворий.

На момент оголошення карантину на підприємстві перебувало приблизно 60 тварин (собак і котів). Їх нікому не віддають, їх ніхто на цей час провідати не зможе. Усі вони вакциновані від сказу, деякі навіть двічі.

Вакциновані тварини, каже ветлікар, на сказ не хворіють. І не має значення, яку вакцину використали для щеплення – вітчизняну чи імпортну.

«Аби після щеплення у тварини виробився імунітет, потрібно три тижні. Тому зараз розглядається питання, аби продовжити термін перетримки тварин у нас з 15 днів до трьох тижнів», - каже Андрій Пінчук.

Якщо собаку, кота чи іншу теплокровну тварину подарували, купили, знайшли і люди хочуть їх залишити у себе, перше, що радить зробити Андрій Пінчук – навідатися до ветлікаря на огляд і обов’язково вакцинувати тварину від сказу. Це той момент, коли здоров’я членів родини залежить від здоров’я тварини. Адже сказ людині передається від хворої тварини і ця хвороба є смертельно небезпечною.