Собаки не можуть сказати словами, що вони вас люблять, але їхня поведінка та мова тіла здатні це чітко показати. Експерти з поведінки тварин виділяють кілька ознак, які свідчать про щире почуття прив’язаності та довіри вашого улюбленця. Parade Pets розповідає, як зрозуміти, що ваш собака любить вас.

Як зрозуміти, що ваш собака любить вас?

1.Собака обіймається з вами.

Ваш собака може мати найзатишніше ліжко, але ніщо не зрівняється з обіймами улюбленої людини. Це одна з найочевидніших ознак того, що ваш собака думає про вас і любить.

«Коли собака шукає конкретну людину для відпочинку або фізичної близькості, це, ймовірно, означає, що ця людина викликає у нього почуття безпеки, знайомості та затишку. Собаки дуже добре розбираються в розпізнаванні моделей поведінки і часто вибирають людину, яку асоціюють із постійним спокоєм, передбачуваністю та позитивними взаємодіями», – каже Шеннон Кенні, професійна дресувальниця собак.

2. Вони супроводжують вас до дверей.

Ця мила поведінка собаки може розчулити вас, оскільки це ознака того, що ви завжди в думках вашого собаки.

«Якщо ваш собака супроводжує вас, така поведінка часто відображає соціальну прихильність між собакою та людиною. Собаки дуже чутливі до рутини та змін, тому вони можливо звикли супроводжувати своїх господарів або просто хочуть переконатися, що їхній господар дійсно виходить з дому», – каже Кенні.

3. Вони дивляться на вас мʼяким поглядом.

Цей ніжний жест собачої мови тіла є одним із найтонших ознак того, що ваш собака думає про вас.

«Мʼякий погляд виглядає розслабленим і “сонним”. Очі можуть повільно кліпати, обличчя виглядає нейтральним, а тіло не напружене. На відміну від жорсткого погляду, який може сигналізувати про напругу, мʼякий зоровий контакт часто є яскравим прикладом того, як собаки виявляють прихильність до своїх власників», – зазначає Кенні.

4. Вони люблять вас облизувати.

Чутки про те, що собаки лижуть вас тільки тому, що ви смачні, є неправдивими. Насправді лизання є однією із явних ознак того, що ваш улюблений песик думає про вас, і способом, яким собаки виявляють свою прихильність.

5. Вони вітають вас, коли ви приходите додому.

Собаки часто радісно вітають своїх улюблених людей, що є явною ознакою того, що ваш собака думає про вас. Ці радісні зустрічі показують, наскільки ви займаєте їхні думки, доводячи, що собаки дійсно можуть відчувати сильну прихильність до своїх господарів.

6. Вони радіють, коли ви прокидаєтеся.

Ваш пес може радіти, коли ви прокидаєтеся, але його радість пов’язана не тільки зі сніданком.

«Хоча сніданок може бути частиною картини, багато собак вранці демонструють щасливу або збуджену мову тіла. Прокидання і ранкові процедури можуть сигналізувати про час спілкування, увагу і веселі спільні заняття», – розповіла Кенні.