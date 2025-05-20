Ці птахи – не ручні, проте вони люблять компанію, тому їх тримають хоча б парами

Зеброві амадини (або діамантики, зяблики-зебри) – невеликі птахи, які ідеально підходять для господарів, яким подобається спостерігати за птахами. The Spruce Pets розповідає, як доглядати за цими маленькими птахами в домашніх умовах.

Що потрібно знати перед тим, як завести зеброву амадину?

Ці птахи – не ручні, проте вони люблять компанію, тому їх тримають хоча б парами.

При утриманні зебрових амадин висота клітки не настільки важлива, як наявність простору для горизонтального польоту, тому підійде довга, але невисока клітка. Бажано придбати якомога більшу клітку. Оптимальний розмір для пари зябликів – 75 см завдовжки, 45 см заввишки і 45 см завширшки. Якщо ви збираєтеся завести більшу групу птахів, вам знадобиться вольєр або клітка для польотів.

Поставте різноманітні сідала, але переконайтеся, що клітка не захаращена настільки, щоб зяблики не могли літати туди-сюди. Ви можете поставити гойдалки та драбини, хоча, швидше за все, птахи будуть використовувати їх як сідала, а не для лазіння.

Помістіть клітку амадини в тихому, безпечному місці у вашому домі. На відміну від папуг, амадини не прагнуть соціальної взаємодії з людьми, тому вони відчуватимуть менший стрес, якщо їх триматимуть якомога далі від центру активності.

Зяблики переносять широкий діапазон температур, але варто уникати розміщення їх під прямими сонячними променями або на протягах. Також потрібно не забувати кілька разів на тиждень залишати неглибоку посудину зі свіжою водою для того, щоб птахи покупались.

Чим годувати зеброву амадину?

У дикій природі більшість амадин харчуються насінням рослин, бур'янами, сосновими шишками та ягодами. Деякі з птахів розгризають плоди, щоб дістатися до насіння, залишаючи решту плодів позаду. Щоб імітувати їхній харчовий інстинкт, поставте тарілки з їжею на підлогу (не під сідала) або ж прикріпіть годівницю збоку клітки.

Щодня згодовуйте їм одну-дві чайні ложки якісної суміші насіння. Також слід давати різноманітну зелень, включаючи салат ромен, зелень кульбаби, капусту і шпинат (в помірних кількостях), а також різноманітні свіжі овочі та фрукти, окрім авокадо – воно токсичне для птахів. Не бійтеся експериментувати, щоб знайти те, що сподобається вашому птаху. Також варто щодня змінювати їм воду на свіжу.