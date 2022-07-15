Єврокомісія у пʼятницю анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, серед запропонованих заходів – ембарго на золото та розширить заборону на експорт технологій до РФ. Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

«Сьогодні Європейська комісія схвалила спільну пропозицію щодо нового пакету заходів для підтримки та посилення ефективності шести масштабних і безпрецедентних пакетів санкцій ЄС проти Росії», – заявили у ЄК.

Новими санкціями пропонують заборонити імпорт російського золота, і при цьому посилити контроль над експортом товарів подвійного використання та передових технологій. У ЄК вважають, що це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7 та посилить вимоги до звітності, аби активізувати заморожування російських активів країнами Євросоюзу.

Санкції ЄС не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель додав, що новими санкціями блок продовжить атакувати оточення президента РФ Владіміра Путіна.

«На додаток до цих заходів я також представлятиму Раді ЄС пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати», – розповів Боррель.

Після представлення пакету Єврокомісією він обговорюватиметься державами-членами в Раді ЄС.

Так, сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7.

Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Наприкінця січня відбудеться наступний перегляд термінів та заходів.