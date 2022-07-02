Єврокомісія планує дозволити Росії відновити транзит товарів у Калінінград через Литву, але лише в обсязі на довоєнному рівні. Про це пише видання Der Spiegel із посиланнями на власні джерела.

Таке рішення має знизити політичні суперечки, які виникли після рішення Литви, але не дати Росії експортувати через Калінінград товари в інші країни в обхід санкцій. Крім того, «в особливих випадках» транзит може бути більшим, але Росії доведеться пояснювати кожен такий виняток.

Раніше видання Reuters із посиланням на два джерела в Євросоюзі також повідомляло, що ЄС може дозволити Росії возити свої підсанкційні товари через Литву до Калінінградської області, щоб не провокувати ескалацію з Москвою. За даними The Wall Street Journal, серед країн, які наполягали на тому, щоб Єврокомісія розробила вказівки щодо послаблення обмежень, були Німеччина та Франція.

«З 18 червня німці тиснуть на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на Калінінград», – сказав литовський посадовець, знайомий з ходом переговорів, у коментарі Der Spiegel. Деякі посадовці побоюються, що якщо традиційний маршрут для російських товарів до Калінінграда через Білорусь та Литву не буде відновлено, Росія може застосувати військову силу.

З 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення залізницею низки товарів, що потрапили під санкції, між Росією та Калінінградською областю. Це стосується перевезення будівельних матеріалів, цементу та металу. Калінінградська область не має материкового з'єднання з рештою Росії, вона розташовується між двома європейськими країнами: Литвою та Польщею. З Росії до Калінінградської області найзручніше було постачати товари саме через Литву. У Росії рішенням обурилися та пригрозили вдатися до «заходів задля захисту національних інтересів».