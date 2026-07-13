Очікується, що директиву буде ухвалено в липні

У липні Європейська комісія планує оголосити про зміни до правил надання тимчасового захисту громадянам України. Згідно з новими умовами, право на отримання такого статусу матимуть українці зі спеціальним свідоцтвом про непідлягання мобілізації. Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Про це у понеділок, 13 липня, повідомила польська газета Rzeczpospolita.

На початку червня Україна звернулася з пропозицією до ЄС обмежити українцям спеціальний статус тимчасового захисту. Очікується, що директиву буде ухвалено в липні. Водночас її положення почнуть діяти лише з березня 2027 року, коли завершиться дія режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через війну. Зміни стосуватимуться чоловіків та жінок.

За даними Eurostat, статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користуються близько 4,3 млн громадян України. Найбільше українців із таким статусом перебуває в Німеччині – понад 1,2 млн, а також у Польщі – близько 960 тис.

За інформацією Міністерства цифровізації Польщі, станом на червень 2026 року в країні проживає понад 218 тис. чоловіків віком від 18 до 65 років, які мають статус тимчасового захисту. Загалом у країнах ЄС цей статус мають близько 1,15 млн чоловіків зазначеної вікової категорії, що становить 26,6% від загальної кількості.

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Водночас польське Управління у справах іноземців повідомляє про рекордну кількість заяв на міжнародний захист, більшість із яких подають громадяни України та Білорусі. Серед причин зростання кількості звернень називають, зокрема, побоювання заявників щодо можливої мобілізації та участі у війні. Окрім тимчасового захисту, частина українців намагається легалізувати своє перебування в Польщі через процедуру отримання міжнародного захисту. Статистика свідчить про таку динаміку:

у 2024 році заяви на міжнародний захист у Польщі подали 7008 громадян України, з яких 4100 – повнолітні чоловіки;

у 2025 році міжнародний захист отримали 1518 українців, серед них 830 чоловіків;

станом на 31 травня 2026 року громадяни України подали 992 заяви, із яких 550 належали чоловікам мобілізаційного віку.

Паралельно зі змінами правил надання тимчасового захисту громадянам України Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі (MSWiA) завершує підготовку змін до закону про громадянство, які насамперед стосуватимуться українців.

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Як повідомляє видання, саме громадяни України вже багато років залишаються найбільшою групою іноземців, що подають заяви на набуття польського громадянства. Наразі його вже отримали понад 40 тис. українців. Законопроєкт передбачає чотири ключові нововведення. Зокрема, планується збільшити мінімальний термін проживання в Польщі, необхідний для отримання громадянства, до восьми років. Водночас поки не визначено, чи зараховуватиметься до цього період перебування під тимчасовим захистом.

Крім того, претенденти повинні будуть підтвердити знання польської мови на рівні B2 та скласти іспит, який включатиме питання з історії Польщі й основ конституційного устрою країни. Однією з найбільш дискусійних новацій може стати обов'язкове «підтвердження лояльності», яке іноземці підписуватимуть наприкінці процедур. За задумом авторів законопроєкту, цей механізм має дозволити державі реагувати у випадках, коли іноземець діятиме всупереч інтересам чи безпеці Польщі.