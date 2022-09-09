Санкції, введені Євросоюзом щодо громадян РФ, продовжать у попередньому вигляді, їх не мають наміру переглядати. Про це повідомив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

«Можу запевнити, що ЄС єдиний у цьому питанні, санкції не змінюватимуть. Санкції також продовжать щодо всіх осіб зі списків, без змін. Єдина позиція може бути проблематичною, але безпосередньо в такий переломний момент необхідно діяти єдиним фронтом, навіть якщо це важко», – сказав він.

Глава МЗС Австрії заявив, що на тлі нинішніх подій він налаштований оптимістично щодо економічних перспектив Європи, припущень щодо можливості соціальних заворушень у регіоні цієї зими, а також ймовірної зміни урядів у європейських країнах на майбутніх виборах.

Нагадаємо, що Польща, Естонія, Литва і Латвія вирішили обмежити в'їзд для росіян із туристичною, культурною, спортивною та діловою метою.

Санкції мають набути чинності окремо в кожній країні до 19 вересня 2022 року. Зазначається, що такі обмеження впроваджують «для протидії прямим загрозам громадському порядку та безпеці».