російську компанію з видобутку алмазів «Алроса» включили до списку санкцій ЄС

Євросоюз включив до списку санкцій російську компанію з видобутку алмазів «Алроса» та її генерального директора Павла Маріничева. Як повідомили на сайті Ради Євросоюзу у середу, 3 січня, санкції на компанію та її гендиректора наклали за допомогу Росії вести війну проти України.

Зазначається, що ПАТ «Алроса» є найбільшою алмазовидобувною компанією в світі, яка належить Росії та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів. Компанія є важливою частиною економічного сектора, який забезпечує значні доходи до російського бюджету та, відповідно, фінансує війну Росії проти України.

«Ці санкції доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, ухваленого 18 грудня 2023 року у зв’язку з веденням Росією загарбницької війни проти України», – йдеться у повідомленні.

Заборона на імпорт російських алмазів має на меті позбавити Росію важливого джерела доходу.

Загалом санкції ЄС зараз поширюються на 1950 фізичних та юридичних осіб, які підривають або загрожують територіальній цілісності та суверенітету України. Підсанкційні особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд до Євросоюзу або транзит через територію ЄС.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року прем’єр-міністра Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз підтримав запровадження 12 пакету санкційних обмежень проти Росії. Нові санкції стосуються імпорту російських алмазів, газу та металів, а також програмного забезпечення для заводів