Європейський Союз уже заморозив російських активів на загальну суму 68 млрд євро. Про це пише Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.

При цьому на Бельгію припадає 50 млрд євро з 68 млрд євро. Люксембург посідає друге місце з 5,5 млрд євро. Разом з Італією, Німеччиною, Ірландією, Австрією та Францією на них припадає понад 90% заморожених активів.

А ось скільки саме російських золотовалютних резервів заморожено в ЄС, в Євросоюзі не знають. У внутрішньому документі наводиться приблизна цифра в 33,8 млрд євро із позначко «у процесі оцінювання, тому не для цитування».

Зараз Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином.

До слова, станом на середину жовтня у країнах Євросоюзу було заморожено 17,4 млрд євро банківських активів російського походження.

Загалом наразі у різних країнах світу заморожено російських активів на суму близько 500 млрд доларів США: це кошти, нерухомість та інше майно приватних осіб, здебільшого російських олігархів, а також золотовалютні резерви центробанку РФ за кордоном.